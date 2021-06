Il prossimo allenatore della Roma José Mourinho, che sarà commentatore televisivo per Talksport durante l'Europeo, ha parlato così al Sun delle possibilità per la Nazionale di Mancini: "Ovviamente mi concentrerò di più sui miei giocatori della Roma: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Ma l’Italia è una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza. Giocatori che sanno come si vince. L’Italia è forte. Roberto Mancini è un tecnico con esperienza, ha trascorso più di 20 anni ad allenare nei miglior campionati al mondo. E’ più che pronto e ha già dimostrato di essere capace durante le qualificazioni. La squadra è migliorata molto con lui. L’Italia ha giocatori talentuosi, con una buona conoscenza tattica, sanno giocare in diversi modi. Mancini sta dando loro più qualità in attacco, ma non hanno perso la loro natura e sanno come competere. Credo questa sia la loro miglior qualità. E’ difficile trovare debolezze. Penso che saranno sempre tra le prime quattro squadre".