L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato a Sky nel post-partita della sfida persa contro il Bodo/Glimt di Conference League.



I GOL SUBITI - "Cosa si poteva fare di più… i due gol sono difficili da commentare. Il secondo è su palla inattiva. Noi ne segnamo tanti, è bello farli ma brutto subirli perché è questione di concentrazione. Il primo gol è assolutamente ridicolo (la papera di Rui Patricio ndr.)".



LA SCONFITTA - "Perdiamo 2-1, c'è il secondo tempo all'Olimpico da giocare con la nostra gente. Non ho problema a dire che mi sento favorito per la semifinale".



MANCINI - "Ciò che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini. Io lo chiamo un'infortunio da campi di plastica, ma in partenza non sembra semplice"



ARBITRI - Fiducia di avere un buon arbitro e dei buoni assistenti. Contro il Bodo all'Olimpico c'erano due rigori per noi. Oggi ci hanno fermato due volte in fuorigioco, mentre alla fine hanno dato fuorigioco su rimessa laterale. Questo fa capire il livello..."



PELLEGRINI - "Pellegrini mai fatto 12 gol? Deve farne di più per la qualità che ha".