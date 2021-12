José Mourinho, allenatore della Roma, parla a Dazn dopo la partita persa contro il Bologna e polemizza con l'arbitro Pairetto per le ammonizioni ai diffidati Abraham e Karsdorp: "Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui".



SULLA PARTITA - "​Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perché dei giocatori hanno giocato con difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni negative nei loro confronti.



SU ZANIOLO - Mou riserva un'altra frecciata all'arbitro, parlando di Zaniolo, ammonito per una simulazione molto dubbia: "Per Zaniolo è difficile giocare in Serie A...". Poi il tecnico della Roma lascia il microfono e va via.