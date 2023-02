Non bastava la sconfitta immeritata. Josè Mourinho ieri si è dovuto sorbire anche una serie di domande provocatorie da parte di una giornalista. Già indispettito dall'esultanza di Jaissle, che avrebbe scimmiottato la sua corsa dopo la vittoria della Champions all'Old Trafford col Porto, lo Special One elude domande che sembrano frecciatine. Al termine del match col Salisburgo, si legge sul Daily, l'inviata chiede al tecnico:spingendo la giornalista a ripetere la domanda. Ma lo scherno non sembra finire. In seguito l'allenatore giallorossocon un'espressione che è tutta un programma. Il video dell'intervista è ora virale su tutti i social.