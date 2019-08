NEW SEASON, NEW SIGNING



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT — Sky Sports (@SkySports) August 10, 2019

Ritorno in panchina per? Niente da fare, lo Special One prosegue nella sua avventura televisiva: il tecnico portoghese, tre volte campione della Premier League,con cui seguirà la prossima stagione del massimo campionato britannico. Il debutto in studio domenica 11 agosto in occasione di una supersfida tra due sue ex squadre: ildi Solskjaer (subentrato proprio all'esonerato Mou) e ildi Lampard.