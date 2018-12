Special One. José Mourinho è unico e inimitabile, come l'Inter. Non a caso il tecnico portoghese sulla panchina nerazzurra ha creato qualcosa di magico, scrivendo nuove pagine nella storia del club milanese e di tutto il calcio italiano. Il Triplete centrato nel 2010 è un'impresa leggendaria e indimenticabile, ma realisticamente anche irripetibile.



Se Mourinho tornasse all'Inter, rischierebbe di rovinare lo splendido ricordo che ha lasciato a tutto l'ambiente nerazzurro: società, squadra e tifosi. Per loro l'allenatore di Setubal è un dio in terra. Anche se dovesse riuscire nell'impresa di tornare a vincere, poi ci sarebbe comunque il rischio di lascirsi male.



Basti pensare a cosa gli è successo al Chelsea: nel 2015 ha rivinto la Premier League dieci anni dopo il suo primo titolo in Inghilterra, ma poi a dicembre dello stesso anno ha lasciato la squadra in crisi. Una volta passato al Manchester United, è stato accolto dai fischi dei suoi ex tifosi quando è tornato a Stamford Bridge e lui ha risposto facendo con le dita della mano il gesto del 3, come i campionati vinti al Chelsea. No, una scena del genere a San Siro non vogliamo nemmeno immaginarla.