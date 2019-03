Ioan Becali, agente rumeno e amico di José Mourinho, parla del futuro dello Special One, accostato a Inter e Real Madrid, a Telekom Sport Romania: "Ci siamo incontrati in un albergo accanto a casa sua per una colazione e mi disse che aveva ricevuto un'offerta dalla Cina per diventare ct, presentando un'offerta in bianco. Mi ha detto 'Giovanni, ho 54 anni, voglio lavorare altri 5 anni in Europa e dopo i 60 vado in Cina".