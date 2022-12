L’ex terzino della Fiorentina Alvaro Odriziola adesso è veramente vicino a tornare a giocare in Serie A. Dopo gli ultimi 4 mesi passati per la gran parte in panchina al Real Madrid, adesso lo spagnolo è pronto a tornare alla ribalta: un club italiano è pronto a fare carte false per lui, tanto che il suo agente sarebbe già in Italia per limare gli ultimi particolari dell’operazione.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Spotr, anche se a quanto pare ufficialmente sembra esser stata una semplice visita di cortesia, la presenza di Giuseppe Bozzo a Trigoria ha fatto pensare subito ad una trattativa in corso tra il club giallorosso e l’entourage dello spagnolo: è lui l’agente è stato anche l’intermediario che lo scorso anno portò Alvaro Odriozola in prestito alla Fiorentina.



Il laterale dei Blancos è proprio uno dei nomi segnati sul taccuino di Tiago Pinto per sostituire il reietto Rick Karsdorp, che José Mourinho non vuole più vedere. Adesso la dirigenza giallorossa sembra essersi convinta ad accontentare l’allenatore portoghese e si sta muovendo per capire come arrivare al terzino spagnolo. Il giocatore ha già comunicato ad Ancelotti di voler cambiare aria e la capitale potrebbe essere davvero una chance per ripartire.