Mourinho pensa di chiedere i danni alla Roma: la situazione

GS

Il futuro di Mourinho è appeso a un filo. Non tanto per quanto riguarda una possibile nuova avventura in Arabia Saudita, sulla panchina dell’Al-Shabab, ma invece per gli strascichi legali che possono arrivare dal suo addio alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo Special One, esonerato dalla famiglia Friedkin due giorni dopo la sconfitta contro il Milan, a prescindere dalla già ricca clausola anti-esonero, ha dato mandato ai propri avvocati di comprendere se si possa prospettare un danno d’immagine per il tecnico portoghese, considerate le modalità con il quale è stato sollevato dall’incarico.



LA CEO SALTA IL GLOBE SOCCER – A causa di queste indiscrezioni, la CEO giallorossa Lina Souloukou è stata chiamata a fermare queste prime tensioni provenienti dal team legale del lusitano. La CEO ha dovuto dare forfait in extremis al suo impegno ai Globe Soccer Awards, per l’evento in programma oggi a Dubai. L’a.d. giallorosso ha dovuto rinunciare sia per fronteggiare i cambiamenti legati al nuovo corso, ma anche per occuparsi delle vicende interne. Nel corso dei prossimi giorni, è previsto un confronto con il team legale di Mourinho, per evitare intrighi giudiziari. La diplomazia sarà necessaria.