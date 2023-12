José Mourinho non ha parlato al termine di Roma-Fiorentina per non dover commentare le decisione arbitrali, ma poco fa ha deciso di pubblicare un post su Instagram nel quale ha messo 4 foto. Nella prima uno scatto con Nicolas Burdisso, poi lo striscione della Curva Sud, in seguito il fallo di Kayode su Zalewski che è molto simile a quello di Lukaku e infine il 'pizzino' per Rui Patricio. Questo il messaggio dello Special One:



"1- I fratelli sono sempre fratelli, grazie Burdisso.

2- Grazie Grazie (riferito alla Curva ndr).

3- Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Tulio Cicerone, vecchia saggezza romana

4 - Quello ero io 50 anni fa. Ben fatto ragazzo".