. L’avevamo già visto, quando era all’Inter, nell’anno che precedette il triplete, finire una partita con la sua squadra in nove. Fu contro la Sampdoria di Del Neri e, incredibilmente, finì 0-0. Questa volta, in un epilogo incandescente più per colpa dei giocatori che degli allenatori, è accaduto quanto segue.La Fiorentina, pur non dominando, ma giocando di più e meglio della Roma, pareggia un minuto dopo l’espulsione di Zalewski (64’) con Martinez Quarta e la sostituzione di Azmoun (altro infortunio) con El Shaarawy.(il migliore, ma anche salvato dalla traversa su tiro di Bonaventura),(fallaccio su Kouamè)(la Roma è avanti per differenza reti), visto che Lukaku sarà squalificato, Azmoun e Dybala sono infortunati. Resta il cireneo Belotti, caricato delle croci più pesanti e nei momenti più difficili.Naturalmente la Fiorentina mastica amaro. Seppure per dieci minuti (tre nei tempi regolamentari, sette nel recupero) ha giocato undici contro nove, ma pericoli veri, a parte pallone alti e lunghi, non ne ha creati. Meglio, e neanche tanto paradossalmente, in undici contro undici. PNon bastassero i precedenti, questi pesano e stridono. La Roma, dopo l’uscita di Dybala, ha passato poche volte la metacampo e il pareggio sarebbe arrivato anche con Zalewski in campo.. Ieri sera, più che le proteste, è stata folgorante la decisione di catechizzare un raccattapalle perché facesse la staffetta tra la panchina e Rui Patricio. Il ragazzino ha recapitato nelle mani del portiere un foglietto, vergato di suo pugno dall’allenatore, in cui lo istruiva sulle ultime mosse. Probabilmente gli ha scritto di perdere più tempo possibile, ma la sua zampata non poteva mancare.Dove mancherà completamente l’attacco titolare. E, senza Lukaku e Dybala insieme, forse questa squadra e il suo allenatore non avrebbero pareggiato nemmeno con la Fiorentina.