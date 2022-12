Dopo il negativo mondiale qatariota, che ha portato all'addio del Ct Santos, il Portogallo è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa riportare i lusitani alla vittoria già nel prossimo europeo. Il sogno, neanche troppo nascosto, è Josè Mourinho; l’attuale tecnico della Roma ha allenato esclusivamente club in carriera e potrebbe essere tentato da questa nuova esperienza, offerta a 5. Tuttavia lo Special One non è il solo in lavagna, con l’attuale Ct dell’Under 21 portoghese Rui Jorge, a precederlo a 2,50 volte la posta. Più lontane altre due conoscenze del calcio italiano, il predecessore di Mourinho alla Roma, Paulo Fonseca e l’ex Fiorentina Paulo Sousa, entrambi proposti a 10, mentre in lizza c'è anche Sergio Conceicao a quota 16. Molto remota, a 50, invece la pista Zinedine Zidane ancora senza panchina dopo l’esperienza al Real Madrid, mentre il passaggio di Cristiano Ronaldo dal campo alla panchina della sua nazionale si gioca a 100 volte la posta.