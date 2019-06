Qualora dovesse arrivare una chiamata da Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan, possibile nuovo proprietario del Newcastle, Josè Maourinho sarebbe pronto ad ascoltare l'offerta bianconera. E' quanto rivela questa mattina il Mirror, che spiega come l'offerta di 350 milioni dello sceicco sia sul piatto dell'attuale proprietario Mike Ashley. Nel caso la trattativa vada in porto, il nuovo proprietario metterebbe in atto una rivoluzione. Difficile, infatti, la conferma di Rafa Benitez, motivo per cui il nome del portoghese è più caldo che mai. L'ex Inter, infatti, è alla ricerca di un progetto stimolante e - in diverse interviste passate - non ha mai nascosto il suo interesse per le Magpies.