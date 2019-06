Jose Mourinho, ex allenatore dell'Inter, ha detto la sua ai microfoni di Bein Sport il nuovo corso dei nerazzurri.



Queste le sue parole: "L'Inter ha già una buona squadra, ha un nuovo progetto e ha un sacco soldi da investire. La prossima stagione no, ma penso che in due anni possa tornare a puntare alla Champions".



LE FAVORITE NELL'IMMEDIATO - "La Juve, il Bayern, il Psg, il City, il Barcellona, il Real, l'Atletico e il Liverpool: tra queste uscirà la prossima vincente. Il Chelsea? Difficile visto che ha il mercato bloccato".