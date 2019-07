Ospite della Ferrari a Silverstone, José Mourinho è stato intercettato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato della stagione della sua ex squadra, l'Inter. Lo Special One non ha dubbi su quali debbano essere le ambizioni dei nerazzurri con Antonio Conte in panchina: "L'Inter quest'anno deve vincere. Sicuro".



FUTURO - Mourinho, attualmente senza panchina, parla del proprio futuro e non nasconde la volontà di tornare a guidare una squadra presto: "Il calcio mi manca molto. Mi mancano l'adrenalina, il campo, il mio lavoro. Il calcio è il calcio. In questo momento sto studiando tedesco. Bundesliga? No, sto studiando il tedesco perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania. L'Italia? È sempre un paese splendido".