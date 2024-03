Mourinho: 'Quest'estate torno in panchina, posso allenare ovunque'. Tutte le ipotesi dopo la Roma

Emanuele Tramacere

Ospite speciale del Gran Premio di MotoGP del Portogallo a Portimao in cui sventolerà la bandiera a scacchi di fine gara, José Mourinho, ex-allenatore della Roma, è stato intervistato da A Bola mentre era all'interno del paddock della Gran Premio dove si è soffermato a parlare con tanti talenti italiani come il Campione del Mondo della Ducati Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Inevitabile la domada sul suo futuro con una volontà chiara in testa: tornare subito in panchina.



POSSO ALLENARE OVUNQUE - "Per il momento novità zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. State tranquilli, quest'estate voglio tornare a lavorare. La mia vità è il calcio, posso allenare ovunque non ho problemi. Tornare in Portogallo? Mai dire mai, soprattutto nel calcio".



DOVE PUO' ANDARE? - Proprio la nazionale del Portogallo potrebbe essere il futuro dell'ex-Inter e Roma dato che lui stesso raccontò di aver rifiutato l'incarico per restare in giallorosso. Un'altra nazionale che ha perso Carlo Ancelotti (rimasto al Real) potrebbe essere quella del Brasile. Un club è però da sempre la priorità dello Special One e allora le opzioni diventano ampie: Bayern Monaco, un ritorno in Premier (ancora allo United o ancora al Chelsea), i soldi dell'Arabia Saudita o addirittura un terzo club in Serie A con la suggestione Napoli e con Aurelio De Laurentiis sponsor in prima persona che rimangono sullo sfondo. "Per ora sono libero". Per ora, appunto.