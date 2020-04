José Mourinho parla a Sky Sports: ”Ho dovuto fare a meno del calcio, ma è più corretto dire che tutto il mondo ne sta facendo a meno visto che fa parte della vita di tante persone, però è il momento di avere pazienza e di portare avanti una lotta alla quale tutti dobbiamo partecipare".



Il tecnico del Tottenham dice la sua in merito all'emergenza coronavirus e alla possibilità che il calcio inglese riprenda e porti a termine il campionato: “Sarebbe un bene per il mondo del football, per la Premier League per tutti giocare le ultime 9 partite che restano da qui alla fine. Si giocherebbe senza tifosi, ma mi piace pensare che il calcio non si giochi mai a porte chiuse, ci sono milioni di appassionati che ci guardano grazie alle tv".