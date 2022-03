Domani alle 18:45 la Roma scenderà in campo per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Vitesse. Dopo un mese di silenzio Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa







Bentornato in conferenza, ha recuperato tutti i giocatori. far giocare insieme Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham e Zaniolo è difficile. Ha trovato un equilibrio? Farà turnover?

Voi non mi siete mancati (ride ndr). Io punto su tutti quelli che lavorano bene. Tutti sono in forma. Nell'ultima partita abbiamo fatto 5 cambi perché la panchina era di qualità . Nel resto della stagione era difficile perché mancava sempre qualcuno. Ora abbiamo una rosa forte. Abbiamo anche due obiettivi a disposizione. Siamo in lotta per la Champions, ogni partita è decisiva e sono contento dei giocatori. Non sarà turnover. Giocheranno giocatori senza problemi clinici, ma giocheremo con una squadra forte e una panchina forte.



Come ha trovato il campo del Vitesse?

"Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare"



Il calcio olandese?

"Sarò breve, Ho inziato con Van Gaal, devo solo esprimere la mia gratitudine. Il calcio offensivo olandese, magari sta cambiando dato i campi pessimi che ci sono".