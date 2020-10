Il Tottenham è finito ko a sorpresa con l’Antwerp nella seconda giornata di Europa League e in conferenza stampa l'allenatore José Mourinho ha attaccato i suoi ragazzi per l'impegno messo in campo: "Avrei voluto cambiare 11 giocatori, non ne ho cambiati cinque a fine primo tempo perché avevo paura di altri 45 minuti senza cambi. La colpa è solo mia, perché faccio la formazione e scelgo i giocatori. Bisogna migliorare su tanti punti di vista e l’atteggiamento iniziale non ha giovato”.