José Mourinho ha parlato al sito ufficiale del Manchester United. Le sue dichiarazioni:



LA JUVE VINCE - "Non voglio pensare di finire primo o secondo nel girone in virtù di una connessione con la partita della Juventus non voglio sapere cosa sta succedendo, non credo sia neanche il punto. Normalmente, la Juve vince e lo Young Boys ha solo un punto".



SIAMO LO UNITED - "La Juve andrà lì per vincere e per rendere ininfluente il risultato della nostra partita. Ma noi siamo il Manchester e non buttiamo via le partite".