Jose Mourinho, ex allenatore tra le altre del Manchester United, ha commentato ai microfoni di Sky Sport Uk il periodo negativo dei Red Devils: "Sono stato esonerato e probabilmente lo meritavo perché ero responsabile in quanto manager, ma la triste verità è che ora sono peggio di prima. Questa squadra è peggio di quella della corsa stagione. Per me è una cosa triste, magari la gente pensa che goda della situazione, ma non è così”.



FUORI DALLA TOP 6 - “Nel club c’è molta gente che rispetto, ne ho per i tifosi e per me era triste sentire che eravamo una squadra noiosa. Eravamo noiosi, ma potevamo fare comunque risultato. In questo momento invece non vedo nulla, credo rischino di non arrivare nemmeno in top 6. Sono molto indietro. Per me è difficile rispondere, sono stato lì per due stagioni, nelle quali ho sentito molte cose positive e potevo percepire in che direzione stavamo andando. Poi la terza stagione non è stata abbastanza buona”.