José Mourinho parla ufficialmente dell'infortunio di Leonardo Spinazzola. Il tecnico della Roma, da due giorni in quarantena a Trigoria, ha commentato a TalkSport (e si è presentato in diretta con la maglia della Roma, vedi foto) le qualità dell'Italia, possibile avversaria dell'Inghilterra in finale. Lo Special One non poteva non soffermarsi sull'infortunio del terzino. Ecco le sue parole: "L'Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile". In giornata il giocatore volerà in Finlandia, dove sarà visitato e operato dal professor Orava.