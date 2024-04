Mourinho: 'Tutti mi consigliarono di andare via dalla Roma dopo Budapest. Sul futuro...'

37 minuti fa



José Mourinho è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma e non solo. In un'intervista al Telegraph, l'allenatore portoghese ha raccontato di aver rifiutato proposte importanti per proseguire la sua avventura a Roma dopo la finale col Siviglia: "I miei amici, la mia famiglia, perfino il mio agente mi dissero di andare via dopo la finale di Europa League dello scorso anno. Ma ho sentito la spinta del club, dal punto di vista emotivo, e sono andato avanti. Ho rifiutato la panchina della nazionale portoghese e anche un'offerta molto conveniente dall'Arabia Saudita per restare alla Roma. Sul futuro: "Ho ancora una lunga carriera davanti. Ho 61 anni, non è che finirò a 65... Non è questione di club: la sola cosa che voglio è che gli obiettivi siano definiti da tutti in tempi utili. Non posso andare in un club in cui, solo per la mia storia, l'obiettivo sia vincere un titolo. L'unica cosa che voglio è che sia chiaro".