“Ho detto a Cristante di andarci piano perché era diffidato e lui non è Bonucci". Questa frase di Mourinho pronunciata ieri in conferenza stampa dopo Roma-Spezia ha scatenato i tifosi della Juventus. Il tecnico romanista, lamentandosi del metro di giudizio degli arbitri nei confronti della sua squadra ("Sembriamo un gruppo di assassini anche se non lo siamo affatto" ha aggiunto) ha richiamato su di sé l'attenzione dei tifosi bianconeri, con cui non ha un bel rapporto già dai tempi dell'Inter. Tanti i commenti negativi sei supporter juventini sui social.