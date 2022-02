Eliminato dalla Coppa Italia e fuori dalla lotta scudetto da un bel po', a Josè Mourinho resta solo una competizione per provare a vincere nel suo primo anno alla Roma, la Conference League. La buona notizia è che la squadra giallorossa è favorita per il titolo sulla lavagna scommesse. In attesa di capire quali squadre passeranno gli spareggi (PSV, Olympique Marsiglia, Leicester e Fenerbahce, tra le altre, potrebbero alzare il livello della competizione) i quotisti danno Pellegrini e compagni in pole position per la vittoria. La Roma è già agli ottavi di finale (il 25 febbraio i sorteggi sveleranno quale sarà l'avversaria della Roma), ed ha il capocannoniere della competizione - Tammy Abraham con 6 gol, mentre Arthur Cabral, 5 reti, è passato dal Basilea alla Fiorentina - e si gioca vincente a quota 6,00. Dietro i capitolini ci sono due squadre che devono ancora passare la fase degli spareggi: il Leicester e 6,50 e il Marsiglia di Jorge Sampaoli a 7,00 potrebbero essere i due muri più alti tra Mourinho e il suo primo titolo giallorosso. A seguire c'è un gruppo competitivo con Rennes (10,00), PSV Eindhoven (12,00) e Feyenoord (15,00).