Al Tottenham "non c'è spazio per le primedonne". Così José Mourinho dopo vittoria esterna degli Spurs sul Burnley, con lodi in particolare per la prestazione di Harry Kane, che ieri sera ha giocato in difesa nel finale di gara per difendere lo striminzito 1-0, poi portato a casa.



"Quando vuoi vincere, fai di tutto per la squadra, ha detto il tecnico portoghese. Non c'è posto per il "me" o per le primedonne. Kane ha quello spirito ed è fantastico. Questa partita non è il miglior esempio, ma il modo in cui giochiamo è perfetto per lui, si sente molto a suo agio, dato che è bravo in area e magnifico fuori", si legge su Ansa.