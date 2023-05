Decidono i calci di rigore: vince il Siviglia, alla settima Europa League/Coppa Uefa in 17 anni, dopo 147 minuti di battaglia, con recuperi “mondiali” anche nei supplementari per la partita più lunga della storia. Decidono Bono, il para rigori del Marocco in Qatar, che qui ne nega 2 a Mancini e Ibanez, e l’argentino Montiel, già autore dell’ultimo tiro nella finale contro la Francia. Qui tira e sbaglia, ma il Var fa ripetere e lui non fallisce.È beffa anche perché dai supplementari in avanti, i rigori erano diventati l’obiettivo palese di Mourinho, un modo per scappare dalla superiorità avversaria.. Poi è difesa costante, il canovaccio previsto. Ma è difesa ordinata, mai affannata, e anzi nei 90 minuti, sono probabilmente di Abraham, Ibanez e Belotti le occasioni più grandi per dribblare i supplementari. Dybala dall’inizio non è un azzardo, ma una mossa da numero uno: subito la Joya e vediamo che succede., e Mendilibar dev’essere anche bravo: a 62 anni non aveva mai vinto nulla, eppure è arrivato a Siviglia, ha trovato una squadra alle porte della Segunda e l’ha rimessa in Champions dalla porta principale., fin lì probabilmente sorpreso dall’aggressivo atteggiamento avversario, che già aveva portato Spinazzola a un passo dal vantaggio. Il gol è da urlo: pallone recuperato da Matic in modo un po’ rude, diagonale profondo di Mancini per Dybala, controllo e tiro di sinistro in un batter di ciglia, Bono si distende, ma non ci arriva. Un colpo perfetto. Necessità diventa virtù e a quel punto comincia l’assedio: i primi frutti arrivano presto, il palo di Rakitic prima del riposo (con 7 minuti di recupero) e soprattutto il pareggio in avvio di ripresa, autogol di Mancini, in terrorizzato anticipo sul gigante En-Nesyri.: fiato corto e gambe dure, esce l’istante dopo che Ibanez sbaglia un tap-in dopo la mischia nata dalla velenosa punizione di capitan Pellegrini. Niente rigore su Ocampos, ma solo il Var poteva vedere che Ibanez aveva toccato il pallone un soffio prima di abbattere l’ex di Genoa e Milan. Poco dopo protesta la Roma per il tocco col braccio di Fernando, non punito dall’arbitro Taylor., anche se la seconda finale e come l’ha conquistata e come ha portato la sua squadra a lottare fino all’ultimo pallone, lo consegna ugualmente all’immortalità fra i tifosi giallorossi. È stato bravo anche a fare credere di avere una squadra modesta, mentre la Roma non lo è per nulla e l’ha dimostrato anche in questa finale persa solo ai calci di rigore.@GianniVisnadi