. Alle 21si affrontano alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria) nella. Da una parte gli andalusi di, veterani della competizione, che in semifinale hanno superato un'altra squadra italiana, la Juventus. Dall'altra i giallorossi di, vincitori della scorsa Conference League, arrivati in finale dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen.- Il Siviglia ha vinto sei titoli nelle grandi competizioni europee, tutti in Coppa UEFA/Europa League. Dovesse vincere il settimo titolo, solo altre cinque squadre conterebbero più trofei nelle grandi competizioni continentali: Real Madrid (16), Barcellona (12), Milan (9), Liverpool (9) e Bayern Monaco (8). Questa sarà la 14ª volta che una squadra spagnola affronterà in in finale una formazione italiana in una grande competizione europea: gli spagnoli hanno vinto il titolo in nove delle precedenti 13 occasioni, inclusa ognuna delle ultime tre. E' la quarta finale di una competizione europea che si gioca in Ungheria e per la prima volta dal 1985: i tre precedenti Leeds United contro Ferencvárosi nella Coppa delle Fiere del 1968 (ritorno), Newcastle contro Újpest nella Coppa delle Fiere nel 1969 (ritorno) e Real Madrid contro Fehérvár nella Coppa UEFA nel 1985. Dopo aver vinto la Conference League la scorsa stagione, la Roma potrebbe vincere un trofeo europeo per due stagioni di fila, evento già registrato da una squadra italiana quattro volte: l'Inter nel 1964 e 1965, il Milan nel 1968 e 1969, la Juventus nel 1984 e 1985 e di nuovo il Milan nel 1989.Calcio d'iniziosu Calciomercato.com la diretta di