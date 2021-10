I Friedkin vogliono riportare la Roma a un livello di competitività alto sia in Italia che in Europa. Il processo sarà lungo e necessità di investimenti intelligenti in sede di mercato.Piace molto il talento norvegese classe 2001 del Feyenoord,Un esterno destro di gran corsa e specializzato negli assist, ben 6 in 17 presenze stagionali tra tutte le competizioni.È stato proposto Ceballos del Real Madrid ma nelle idee dello Special One ci sarebbe la ricerca di un centrocampista con caratteristiche più fisiche rispetto allo spagnolo.