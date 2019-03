Nessun rimpianto per José Mourinho. Lo Special One era uno dei papabili per succedere a Solari al Real Madrid, ma al Chiringuito non si è detto deluso per la scelta di Florentino Perez di ripartire da Zidane: "Penso che Zinedine sia perfetto per le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni, mi pare perfetto per il Real. Per lui è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, specialmente adesso con un nuovo progetto, penso sia fantastico e spero che tutto vada bene. Deluso di non essere stato scelto io? No, non ho mai detto che mi piaceva o che non mi piaceva, dico che lui è perfetto, per me è perfetto".