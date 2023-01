Mourinho nuovo ct del Brasile? A sentire Carlos Alberto sembra andare tutto in quella direzione. "Credo che sarà il prossimo allenatore, mi ha chiesto da fargli da vice". Ma l’ex centrocampista del Porto probabilmente voleva far parlare di sé. Arrivano, infatti, secche smentite riguardo la possibilità che lo Special One dica sì ad una Nazionale nel medio termine. Così dopo il Portogallo il tecnico avrebbe declinato anche l’offerta della Seleçao rimasta scottata all’ultimo Mondiale. Uno dei principali sponsor dell’operazione era stato Ronaldo il Fenomeno, e ci sarebbe stata più di una telefonata.



FUTURO - Ma l’intenzione di Mou è sempre stata la stessa: finire la stagione alla Roma, valutare il progetto ed eventualmente continuare comunque in un club. Il tecnico non si sente abbastanza “vecchio” per un lavoro da selezionatore, vuole ancora sentire l’odore della polemica e dell’agonismo ogni giorno. Come detto il futuro alla Roma resta comunque in bilico. Mourinho ha ancora un anno di contratto e vorrebbe rispettarlo, ma molto dipenderà dagli obiettivi del prossimo mercato. Di fronte a un ridimensionamento le strade potrebbero dividersi prima considerato anche il rapporto non più idilliaco con Tiago Pinto.