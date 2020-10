È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



UN SOLO ERRORE NEI RECUPERI - Al 74' di Benevento-Inter, c’è un rigore negato alla squadra di Antonio Conte. Barella calcia a rete con il portiere avversario Montipò a terra, Tuia è frontale a lui e respinge con un tocco di mani. Il braccio è largo e si muove verso la palla, per poi stringersi poco prima dell’impatto: Piccinini non fischia e il Var non interviene, ma questi mani sono ancora da rigore.​



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA:



1a giornata: (+)Juventus-Sampdoria(-), (+)Benevento-Inter(-).

2a giornata: nessuna svista rilevante ai fini dei risultati in questo turno di campionato. Arbitri e Var sono stati impeccabili.



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Juventus 1 - 0 (+1)

Benevento 1 - 0 (+1)​

Atalanta 0 - 0 (0)

Bologna 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 0 (0)

Crotone 0 - 0 (0)

Fiorentina 0 - 0 (0)

Genoa 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Milan 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Parma 0 - 0 (0)

Roma 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Spezia 0 - 0 (0)

Torino 0 - 0 (0)

Udinese 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 1 (-1)

Inter 0 - 1 (-1).