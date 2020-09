Inizia la Serie A 2020/21 dell'Inter, che a San Siro attende la Fiorentina, uscita vincitrice dalla sfida contro il Torino. A dirigere la gara Calvarese da Teramo, assistito da Fiorito e Liberti, con Maresca quarto uomo. Al Var Giacomelli, affiancato da Preti. Qui di seguito gli episodi da Moviola più significativi.



INTER-FIORENTINA, LA MOVIOLA



32' - Ammonito Ceccherini: il difensore della Fiorentina entra in ritardo, in scivolata, su Lautaro, posizionato sulla fascia destra.



18' - Lautaro Martinez cade in area di rigore dopo un contatto con Caceres: sterzata per mandare a vuoto un difensore, poi sopraggiunge l'uruguaiano che prende il pallone col piede destro. Il Var richiama Calvarese, che cambia decisione.



7' - Ammonito Nicolò Barella: gioco pericoloso per il centrocampista dell'Inter, che con la gamba tesa colpisce Ribery,



3' - Il gol di Kouame è regolare. Cross di Biraghi col destro, saltano Bonaventura, Kouamé e Kolarov dentro l'area: la palla sbatte sul corpo di Kouamé, arriva a Bonaventura, che dentro l'area piccola serve il compagno che fa 1-0. Tutto regolare, nessuno in fuorigioco, nessun tocco di mano.