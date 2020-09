È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



UN SOLO ERRORE - Una sola svista nella 1a giornata di Serie A, in attesa dei tre recuperi. In Juventus-Sampdoria, infatti, il fallo di mano di Bonucci su conclusione di Bonazzoli nell'area di rigore bianconera era da penalty. Era infatti largo e in posizione non congrua (qui l'analisi dell'ex arbitro internazionale Chiesa).



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA:



1a giornata: (+)Juventus-Sampdoria(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Juventus 1 - 0 (+1)

Atalanta 0 - 0 (0)

Benevento 0 - 0 (0)​

Bologna 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 0 (0)

Crotone 0 - 0 (0)

Fiorentina 0 - 0 (0)

Genoa 0 - 0 (0)

Inter 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Milan 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Parma 0 - 0 (0)

Roma 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Spezia 0 - 0 (0)

Torino 0 - 0 (0)

Udinese 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 1 (-1)