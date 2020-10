È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Convincono i due rossi per condotta violenta (il metro utilizzato è il medesimo) a Immobile e Sensi in Lazio-Inter (il primo allontana Vidal con una manata, il secondo dà un buffetto sulla spalla a Patric), mentre mancano due calci di rigore nella giornata di Serie A. Uno in Benevento-Bologna, al 24’: l’arbitro Sozza non reputa da rigore il contatto Foulon-Soriano in area. Il terzino del Benevento col piede sinistro colpisce la caviglia dell’avversario: l’intervento era da rigore in favore del Bologna. Manca un penalty anche alla Roma: al 49’ Pellegrini va giù dopo un contatto con Arslan in area. L’arbitro Abisso lascia proseguire, il Var non interviene: un doppio errore visto che il giocatore colpisce l’avversario e non il pallone.​



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA:

1a giornata : (+)Juventus-Sampdoria(-), (+)Benevento-Inter(-). 2a giornata : nessuna svista rilevante ai fini dei risultati in questo turno di campionato. Arbitri e Var sono stati impeccabili.: (+)Benevento-Bologna(-); (+)Udinese-Roma(-).(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):Benevento 2 - 0 (+2)​Juventus 1 - 0 (+1)1 - 0 (+1)​0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 1 (-1)​0 - 1 (-1)0 - 1 (-1)​0 - 1 (-1).