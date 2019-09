, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.- Al 56’ di Bologna-Spal, all’arbitro Di Bello sfugge un mani largo di Cionek nell’area della Spal in opposizione a un tiro di Sansone. Il Var Fabbri lo richiama alla review giustamente, ma l’arbitro non cambia la decisione e sbaglia. Errore grave, era calcio di rigore per il Bologna. 1a giornata : (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).: (-)Bologna-Spal(+)(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):1 - 0 (+1)1 - 0 (+1)1 - 0 (+1)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 1 (-1)0 - 1 (-1)0 - 1 (-1)