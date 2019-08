Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.





I CASI - Al 40’ dell’anticipo Fiorentina-Napoli, l’episodio più discusso della giornata: l’arbitro Massa concede un rigore al Napoli per una caduta in area di Mertens su presunto contatto con Castrovilli. Dalle immagini televisive, sembra che il giocatore viola ritragga in tempo il piede e sia più Mertens a cercare il contatto, lasciandosi cadere platealmente: il rigore non c’era, errore grave dell’arbitro e soprattutto del Var. Il Milan, invece, protesta per un tocco di mano di Samir dopo un colpo di testa in area di Romagnoli: il tocco c’è e il braccio è abbastanza largo, col nuovo regolamento sui falli di mano era rigore per i rossoneri.



1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Napoli 1 - 0 (+1)

Udinese 1 - 0 (+1)

Atalanta 0 - 0 (0)

Bologna 0 - 0 (0)

Brescia 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 0 (0)

Genoa 0 - 0 (0)

Inter 0 - 0 (0)

Juventus 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Lecce 0 - 0 (0)

Parma 0 - 0 (0)

Roma 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Spal 0 - 0 (0)

Torino 0 - 0 (0)

Udinese 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Fiorentina 0 - 1 (-1)

Milan 0 - 1 (-1)