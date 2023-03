Sivasspor-Fiorentina e AZ Alkmaar-Lazio in Conference League e Real Sociedad-Roma in Europa League sono delle gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Martinez Quarta, Dodo e Amrabat (Fiorentina); Patric, Romagnoli, Milinkovic-Savic, Zaccagni e Immobile (Lazio); Matic e Spinazzola (Roma).



CONFERENCE LEAGUE



Sivasspor-Fiorentina (ore 18.45)

Arbitro: Dabanovic (Montenegro).

Assistenti: Todorovic e Jovanovic (Montenegro).

Quarto uomo: Boskovic (Montenegro).

Var: Osmers (Germania).

Avar: Rafalski (Germania).



43' - Martinez Quarta entra in area e cade, senza trovare il contatto con Appidangoye.



32' - Check del Var per una presunta gomitata di Mandragora su Arlsan, ma il contatto fuori dall'area di rigore viene giudicato non sanzionabile.



AZ Alkmaar-Lazio (ore 21)

Arbitro: Jug (Slovenia).

Assistenti: Zunic e Vidali (Slovenia).

Quarto uomo: Sagrkovic (Slovenia).

Var: Obrenovic (Slovenia).

Avar: Kajtazovic (Slovenia).



EUROPA LEAGUE



Real Sociedad-Roma (ore 21)

Arbitro: Kovacs (Romania).

Assistenti: Marinescu e Artene (Romania).

Quarto uomo: Fesnic (Romania).

Var: Dankert (Germania).

Avar: Storks (Germania).