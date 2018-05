Di seguito gli episodi principali della 37esima giornata di Serie A.





BOLOGNA – CHIEVO (PAIRETTO, POSADO – SANTORO, IV: FOURNEAU, VAR: PASQUA, AVAR: TOLFO)



10' e 11' RIGORE NO E RIGORE SI' - il Bologna prima reclama un rigore (che sembrava esserci) per intervento di Tomovic su Verdi, e poi un minuto dopo ne ottiene uno per mani di Hetemaj su tiro di Masina.





CROTONE – LAZIO (MAZZOLENI, VUOTO – PERETTI, IV: ABBATTISTA, VAR: BANTI, AVAR: SCHENONE)



11' RIGORE PER LA LAZIO - Contatto in area fra Ceccherini e Lulic, Mazzoleni, dopo consulto con il Var, assegna il rigore, che appare non nettissimo.



29' GOL DI SIMY - Mazzoleni si consulta con il Var per valutare la posizione di Simy sul gol dell'1-1: l'attaccante del Crotone è in linea, rete convalidata.





