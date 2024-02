Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Il gol di Acerbi? Non sono d'accordo, io l'ho vista così'

Francesco Guerrieri

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 24ª giornata di Serie A.



Salernitana-Empoli 1-3

Mariani (Var: Irrati) 7

"Ok il rigore, buonissima gara e bene anche i provvedimenti disciplinari (5 gialli corretti)



Cagliari-Lazio 1-3

Di Bello (Var: Maresca) 6,5

"Gara spigolosa e ben gestita, ammonizioni corrette"



Roma-Inter 2-4

Guida (Var: Mazzoleni) 7

"Non sono d'accordo sul check del Var e la decisione di convalidare il gol di Acerbi, per il resto ha diretto un'ottima gara con presenza costante e forte personalità".



Sassuolo-Torino 1-1

Orsato (Var: Valeri) 7

"Sostituisce La Penna e fa bene come al solito. Molto bene con i vantaggi".



Fiorentina-Frosinone 5-1

Feliciani (Var: Paterna) 6,5

"Il livello di difficoltà si alza e lui risponde bene".



Monza-Verona 0-0

Massa (Var: Aureliano) 6

"Sbaglia sul rigore concesso ai biancorossi, bene Aureliano al Var che lo corregge".



Bologna-Lecce 4-0

Manganello (Var: Pairetto) 6

"Anche per lui gara relativamente semplice, sufficienza piena".



Genoa-Atalanta 1-4

Colombo (Var: Chiffi) 6,5

"Buona gara, check troppo lungo sul gol di Scalvini".



Milan-Napoli 1-0

Doveri (Var: Di Paolo) 6

"Giusto non fischiare sul presunto rigore ai danni di Loftus Cheek e anche sul possibile tocco di mano di Musah, il pallone gli rimbalza sul braccio dopo il tocco di petto di Loftus Cheek. Forse si perde un paio di gialli per Florenzi e Juan Jesus".



Juventus-Udinese 0-1

Abisso (Var: Marini) 6

"Bene in generale, in particolare sul gol di Milik: la palla esce nell'esecuzione del corner".