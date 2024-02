Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Manca un chiaro rigore al Napoli, non c'era quello per la Roma'

Francesco Guerrieri

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 23ª giornata di Serie A.



Lecce-Fiorentina 3-2

Giua (Var: Mazzoleni) 6,5

"Buona direzione per tutta la gara, aiutato dal Var sul presunto rigore per i giallorossi in occasione del contatto tra Quarta e Almqvist".



Udinese-Monza 0-0

Prontera (Var: Valeri) 6

"Potrebbe brillare per la semplicità della gara, non lo fa ma è sufficiente. Ho solo un dubbio sul contatto Bondo-Tauvin".



Empoli-Genoa 0-0

Feliciani (Var: Di Paolo) 6,5

"Buona conferma, lo aspettiamo su coefficienti di difficoltà più elevati".



Frosinone-Milan 2-3

Pairetto (Var: Mariani) 7

"Buonissima gara, vede tutto bene e ha un'ottima gestione della gara".



Bologna-Sassuolo 4-2

Sacchi (Var: La Penna) 6,5

"Corretto assegnare la rete del 2-2 a Fabbian".



Torino-Salernitana 0-0

Chiffi (Var: Marini) 6

"Altra buona direzione, gara spigolosa ma non sbaglia nulla nelle decisioni-chiave".



Napoli-Verona 2-1

Piccinini (Var: Di Bello) 5,5

"Si perde un rigore evidente con Kvaratskhelia che subisce fallo da Cabal in area gialloblù, ma il Var dov'era?!".



Atalanta-Lazio 3-1

Guida (Var: Aureliano) 6

"Gara difficile, molto veloce e con tanti contrasti. Corretta l'assegnazione dei rigori per fallo di mano di Marusic da una parte e il contatto Djimsiti-Immobile dall'altra. Sbaglia sul giallo a Pasalic, ammonito per un presunto fallo su Castellanos".



Inter-Juventus 1-0

Maresca (Var: Irrati) 7,5

"Ottima prestazione, sempre presente e molto autorevole".



Roma-Cagliari 4-0

Marcenaro (Var: Abisso) 5

"Per me sbaglia sul rigore assegnato ai giallorossi per il tocco di braccio di Petagna, che è molto aderente al corpo. Corretto invece concedere togliere il penalty ai rossoblù perché è Lapadula che fa fallo su Llorente. In generale, prestazione da rivedere".