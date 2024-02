Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Vi spiego perché Pinamonti ha ribattuto il rigore'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 25ª giornata di Serie A.



Torino-Lecce 2-0

Ayroldi (Var: Sozza) 6,5

"Decide lui sul contatto Milinkovic-Piccoli, ok anche la decisione sul 3-0".



Inter-Salernitana 4-0

Piccinini (Var: Serra) 7

"Molto bene da subito, Pasalidis non punibile".



Napoli-Genoa 1-1

Sacchi (Var: Valeri) 6,5

"Buona direzione, sempre presente cercando di lasciar giocare".



Verona-Juventus 2-2

Di Bello (Var: Guida) 7,5

Ok il penalty per i bianconeri, molto bene sui vantaggi. Prestazione di alto livello".



Atalanta-Sassuolo 3-0

Prontera (Var: Paterna) 7

Altra buonissima direzione, grande sintonia col Var che lo aiuta sul mani di Scalvini e sulla prima esecuzione di Pinamonti. Giusto far ripetere perché Kolasinac entra in area. La chiude con zero gialli".



Lazio-Bologna 1-2

Maresca (Var: Mazzoleni) 6

"La tiene ma sbaglia qualcosa, poteva starci il secondo giallo a Fabbian ed ElAzzouzi lo sorprende sul gol perché è in gioco. Corretto non fischiare il rigore per il contatto Ferguson-Isaksen in area rossoblù. Forse globalmente non sufficiente, ma la sua stagione lo aiuta".



Empoli-Fiorentina 1-1

Pairetto (Var: La Penna) 5

"Non una buona gara, sono d'accordo sul rigore ma per il resto è confusionario: falli invertiti e gialli eccessivi come quello a Luperto. Costringe alle scuse reciproche...".



Udinese-Cagliari 1-1

Mariani (Var: Doveri) 7,5

"Ad averne di partite arbitrate così, sempre vicinissimo e non sbaglia niente. Grande autorevolezza, vedi l'episodio in cui Lucca chiede il rigore per un contatto con Dossena in area rossoblù".



Frosinone-Roma 0-3

Giua (Var: Di Paolo) 6

Un po' distratto sul mani di Okoli, è sembrato chiaro da subito".



Monza-Milan 4-2

Colombo (Var: Marini) 7,5

Ottima prestazione, controllo totale anche nei momenti di tensione e non sbaglia mai. Aiutato sul rosso a Jovic, ma stava seguendo una ripartenza veloce e, secondo me, intuisce e spende il giallo. Bravo".