Torino-Lecce, la MOVIOLA: espulso Pongracic. Gol annullato a Okereke, il motivo

Torino–Lecce Venerdì 16 febbraio ore 19



Ayroldi

Bercigli – Trinchieri

IV: Collu

VAR: Sozza

AVAR: Mazzoleni



90' +1 - Rete annullata a Okereke: il pallone, infatti, sul recupero da parte dei granata era fuoriuscito del tutto, sorpassando interamente la linea di fondo della difesa salentina



70' - Doppia ammonizione e cartellino rosso per Pongracic, entrato in ritardo sulla caviglia di Ricci. Lecce in 10