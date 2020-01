Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della 19esima giornata di Serie A.



UDINESE – SASSUOLO

VOLPI

PERETTI – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: MARESCA

AVAR: LONGO



14' Il Sassuolo reclama in occasione del primo gol di Okaka, per un blocco di Becao su un difensore del Sassuolo. Per l'arbitro non è un contatto tale da annullare il gol del vantaggio dei bianconeri.





FIORENTINA – SPAL

LA PENNA

BACCINI – BRESMES

IV: ABBATTISTA

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI



TORINO – BOLOGNA

PICCININI

PRENNA – MONDIN

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO



SAMPDORIA – BRESCIA

CALVARESE

GORI – MUTO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: MANGANELLI



H. VERONA – GENOA

MARIANI

BINDONI – DI IORIO

IV: CHIFFI

VAR: VALERI

AVAR: LO CICERO