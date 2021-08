David Moyes, allenatore del West Ham, parla a TalkSport della crisi economica che stanno vivendo alcune società di calcio anche a causa della pandemia: "I club possono fare quello che vogliono, ma siamo appena usciti dalla pandemia. Ci sono stati pochi grandi trasferimenti, ma penso che dobbiamo anche essere consapevoli che stiamo vedendo così tante squadre di calcio in Spagna e in Italia che trovano così difficile farcela ed è ovviamente a causa della spesa che non è stata corretta, come Barcellona e Inter. ​L'eccitazione per un acquisto è una cosa buona per i tifosi, ma ricordo solo un anno fa circa quanto le persone fossero critiche nei confronti dei soldi che i club avevano speso, quali soldi venivano offerti per gli stipendi e quanto gli agenti stavano prendendo dagli accordi. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo una piramide calcistica che non dobbiamo far crollare in alcun modo".