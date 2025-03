Muller-Bayern Monaco, l'addio dopo 25 anni: la fine di una bandiera

Getty Images

25 anni di calcio, 25 anni di Bayern Monaco. 25 anni di amore per: contratto in scadenza a giugno, la società vuole puntare su altri giocatori e per lui non c'è più spazio. Auf Wiedersehen, Thomas. Addio. Müller rientra in quella stretta cerchia di giocatori che hanno vestito una sola maglia (nazionale esclusa): lui, Totti, Maldini, Costacurta e pochi altri. Una delle ultime bandiere del calcio, simbolo di una gerazione che si è emozionata di fronte alle sue giocate.

- Müller è un pezzo di storia del Bayern Monaco: 742 presenze con la maglia biancorossa, nessuno ha giocato più di lui. Dodici volte campione di Germania, ha conquistato due volte il Triplete., solo 12 gare da titolare considerando tutte le competizioni. Gol? Cinque; uno solo in Bundesliga. Sul bilancio pesa l'ingaggio da 17 milioni di euro che adesso con quei numeri non sono più giustificabili.

- I prossimi saranno mesi di riflessione per Thomas Müller, che dovrà capire se andare avanti o ritirarsi dal calcio giocato.; non sarebbe la prima volta, i precedenti di Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Hasan Salihamidzic e Oliver Kahn possono spingere il giocatore a togliersi scarpini e pantaloncini e mettersi in giacca e cravatta.

