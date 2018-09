Il caso delle fasce da capitano e la possibilità che, dal prossimo turno, a ricevere sanzioni possa essere anche la Fiorentina per quella dedicata a Davide Astori ha fatto il giro del Mondo, incassando reazioni di stupore e critica nei confronti della Lega Serie A, dei capitani ribelli e della polemica che sta imperversando. Anche in Germania, dove la Bild ha analizzato la situazione con una chiosa abbastanza netta: "Mamma mia, come se il calcio italiano non avesse ben altri problemi! Non è solo a Firenze sperano che la Lega ci ripensi".