Il Getafe ha sconfitto l’Osasuna per 3-2 nel corso della giornata di oggi. Un match pirotecnico che verrà ricordato anche per l’esordio in Liga di Mason Greenwood, tornato a giocare a distanza di più due anni dall’inizio dello scandalo per le violenze contro la fidanzata che lo ha coinvolto. Un debutto in Spagna che è stato rovinato da uno spiacevole – per usare un eufemismo – evento.



CORI IGNOBILI – Sono arrivati, infatti, da parte del settore ospiti, alcuni cori riprovevoli. Il calciatore inglese ex Manchester United, entrato al 77’, è stato subissato di fischi e di cori che intonavano “Muori Greenwood, muori!”. Parole inaccettabili che costeranno caro all’Osasuna visto che la Liga è già al lavoro per sanzionare la società.