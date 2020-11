Il Racing Murcia, squadra di terza divisione spagnola, ha formalizzato ufficialmente l’acquisto dell’ex centrale del Manchester City Joleon Lescott. Il classe ’82 è svincolato da ben 4 anni era in procinto di appendere le scarpe al chiodo se non fosse arrivata la proposta della società iberica. Murcia che non pare avere nessun dubbio sulle condizioni fisiche del giocatore tanto da, nel comunicato ufficiale di presentazione, affermare che possa essere in campo nella partita di Coppa del Rey contro il Levante.



Lescott potrebbe non essere l’unico colpo di mercato ad effetto del Murcia in quanto negli ultime settimane i media iberici raccontano di una trattativa in chiusura con l’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o. Non ci sono ancora state smentite ufficiali su questo affare e questo fa di certo ben sperare i tifosi che sognano di avere l’ex numero 9 del Cameron presto con loro.