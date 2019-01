Gol così da queste parti non se ne vedevano da un pezzo», esordisce il Corriere Fiorentino. Vibra, il Franchi. Sussulta di emozioni forti. E si alza in piedi come non accadeva da tempo. Tutti scossi da Muriel, capace di regalare gol da Fenomeno che, da queste parti, non si vedevano da un pezzo. Come un urlo, il colombiano, in grado di squarciare il calcio sussurrato degli ultimi tempi. Anche così il Franchi riprende vita per poi emozionarsi, per il gol di Pezzella e per quella fascia alta verso il cielo. Brividi, gioia, sentimento, passione.